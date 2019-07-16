Yaşlı kadını evinin bahçesinde ölü bulundu
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Yaşlı kadını evinin bahçesinde ölü bulunduADANA - Adana'da tek yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
Yaşlı kadını evinin bahçesinde ölü bulundu
ADANA - Adana
'da tek yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.
Olay, Seyhan
ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi
86114 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Nimet Akkaya'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Evin içerisine giren yakınları bahçede yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis
ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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