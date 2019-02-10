Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadını Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı

Yaşlı Kadını Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı

41 dakika önce

Kahramanmaraş'ta evine girdikleri yaşlı kadını, boğazını sıkarak parasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yaşlı Kadını Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta evine girdikleri yaşlı kadını, boğazını sıkarak parasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Genç Osman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatma Karakuş (80) adlı kadını evinde boğazını sıkarak para isteyen 2 kişi, 2 adet altını ve 1140 TL nakit parayı alarak evden kaçtı. Gaspçıların evden ayrılmasıyla yaşlı kadının olayı bildirdiği polis, şüpheli İsmail A. ile Emrah B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili S.K. adlı kişinin de yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Genç, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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