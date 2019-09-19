Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadını gasp eden şahıs kiracısının oğlu çıktı, "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi
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Yaşlı kadını gasp eden şahıs kiracısının oğlu çıktı, "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi

25 dakika önce

Yaşlı kadını gasp eden şahıs kiracısının oğlu çıktı, "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi Rahat tavırları ile dikkat çeken şüpheli "Birkaç ay yatar çıkarım" dediTEKİRDAĞ - Çorlu'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda 73 yaşındaki Naciye Başak adlı kadının evine girerek elleri ve ağzını koli...

Yaşlı kadını gasp eden şahıs kiracısının oğlu çıktı, "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi

Rahat tavırları ile dikkat çeken şüpheli "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi

TEKİRDAĞ - Çorlu'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda 73 yaşındaki Naciye Başak adlı kadının evine girerek elleri ve ağzını koli bandıyla bağladıkları yaşlı kadının 2 bin TL değerindeki altını ve 2 bin TL parasını alarak kayıplara karışan iki şüpheliden biri yakalandı.

Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri yaşlı kadının ifadesinden yola çıkarak araştırma başlattı. Hiçbir güvenlik kamerası bulunmamasına karşın araştırmalarını kararlı bir şekilde sürdüren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin yaşlı kadının kiracısı da olan komşusunun 18 yaşındaki oğlu Y.Y. ile akrabası S.A.Y. olduğunu tespit etti.

Gözaltın alınan şüpheli Y.Y. sevk edildiği adli mercilerce birden fazla kişi ile nitelikli yağma suçlaması işle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirlenen şüpheli cezaevine götürüldüğü kendisini görüntüleyen gazetecilere karşı rahat tavırlar sergiledi ve "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi.

Polisin olayla ilgili olarak diğer şüpheli S.A.Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürdürülüyor.

Yaşlı kadını gasp eden şahıs kiracısının oğlu çıktı, Birkaç ay yatar çıkarım dedi

Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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