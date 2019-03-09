Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadını Gelini Boğarak Öldürmüş

Yaşlı Kadını Gelini Boğarak Öldürmüş

1 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2014 yılında bir anda ortadan kaybolan ve bir daha haber alınmayan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan oğlu, gelini, torunu, gelinin babası ile annesi tutuklandı.

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Uşak'ın Banaz ilçesinde 2014 yılında bir anda ortadan kaybolan ve bir daha haber alınmayan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan oğlu, gelini, torunu, gelinin babası ile annesi tutuklandı. Gelinin, kayınvalidesini boğarak öldürdüğü iddia edildi. 5 yıl önce Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde bir anda ortadan kaybolan Hacer Cengiz'in soruşturmasını tekrar açan jandarma ekipleri korkunç bir cinayeti aydınlattı. Olayın peşini bırakmayan jandarma, yaşlı kadının torunun ifadesinden yola çıkarak köy kırsalında arazide iş makineleriyle ceset arama çalışması yaptı. Yaklaşık 2 gün süren arama çalışmaların ardından ekipler cesede ulaştıktan sonra kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile gelinin babası A.U.'yu gözaltına aldı. Sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİ TORUNU ORTAYA ÇIKARDI

Cinayetin aydınlatılmasını sağlayan torun M.C.'nin ifadesi ise kan dondurdu. Babaannesini, annesinin çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğünü kaydeden M.C.'nin "Olaydan sonra babamla evin bahçesindeki büyük düz bir taşı traktöre yükledik. Gece yarısı battaniyeye sardığımız cesedi araziye kazdığımız çukura çuval içine yerleştirdikten sonra gömdük. 'Hayvanlar cesedi çıkarmasın' diye üzerine yanımızda getirdiğimiz taşı koyduk" dediği iddia edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

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