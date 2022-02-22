Yaşlı kadını kandırıp 28 bin 420 euro dolandırdı - Son Dakika
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Yaşlı kadını kandırıp 28 bin 420 euro dolandırdı

22.02.2022 18:43
Yaşlı kadını kandırıp 28 bin 420 euro dolandırdı

Samsun'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı bir kadını 28 bin 420 euro dolandıran şahıs kayıplara karıştı.

Samsun'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı bir kadını 28 bin 420 euro dolandıran şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Değirmenüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı 77 yaşındaki N.G. adlı kadına kendisini polis olarak tanıtıp "Operasyon yapılıyor" diye korkutup kandırarak bankadaki 28 bin 420 euro (Yaklaşık 443 bin lira) parayı çektirdi. Yaşlı kadının evinin önüne gelen dolandırıcı parayı elden teslim alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan N.G. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Dolandırıcı, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadını kandırıp 28 bin 420 euro dolandırdı - Son Dakika


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