Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı (2)

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan saldırgan tarafından başına çekiçle vurulup, kolundaki altın bileziği çalınan Zeynep Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Kafatası ile omurgası ve kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen Çıldır, ameliyatın ardından özel hastaneye sevk edildi.

'BİR BİLEZİK İÇİN HAYATINA KAST ETTİLER'

Zeynep Çıldır'ın dahiliye uzmanı olan doktor torunu Erhan Ertürk de saldırının ardından görev yaptığı Aydın'dan Kumluca'ya geldi. Ertürk, "Kurban anneannem. Bir bilezik için hayatına kast ettiler. Kafasında üç tane satırlı darbe var. Omurlarında ve kaburgasında kırıklar var, akciğerinde ezilmeler var. Beyin kanaması mevcuttu. Takip ediliyor. Ancak akciğerindeki kanama arttı. Bu yüzden il merkezine sevk ediyoruz. Hayati tehlikesi yüksek. Suçlunun eşkali belli. Emniyet güçleri peşinde. Temennimiz bir an önce bulunması. Bundan daha önemlisi de anneannemin sağlığına kavuşması" dedi.

Öte yandan güvenlik kuvvetleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

