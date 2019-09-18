Yaşlı kadını otobüse alıp, sağlık ocağına götürdü

ADAPAZARI'nda, halk otobüsü sürücüsü burnunun kanaması nedeniyle yol kenarında oturan yaşlı kadını, aracıyla sağlık ocağına götürüp, tedavisini sağladı. O anlar, otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde şoförlük yapan Murat Söylemez, Adapazarı Camili Mahallesi'ne geldiğinde burnunun kanaması nedeniyle yol kenarında oturan yaşlı kadını fark etti. Murat Söylemez, ismi öğrenilemeyen kadına ilk müdahaleyi otobüsteki yolcularla birlikte yaptı. Sürücü Söylemez ve yolcular daha sonra yaşlı kadını otobüse alarak, güzergahtan çıkıp, en yakın sağlık ocağına götürerek tedavi olmasını sağladı.

Sürücü Murat Söylemez'in bu davranışı yolcular tarafından takdir edildi. O anlar aracın güvenlik kameralarına yansıdı.