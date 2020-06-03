Yaşlı kadını teğet geçen kamyonet, otomobile çarptı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadını teğet geçen kamyonet, kavşakta otomobile çarptı. Kaza, mobese kamerasına yansıdı.

Kent içinde meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Birçoğu sürücü hatası sonucu meydana gelen kazalar arasında, en dikkat çekeni ise Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen yaşlı kadın kavşakta yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet, yürüme güçlüğü çeken kadını son anda teğet geçerek, otomobille çarpıştı. Son anda aracın altında kalmaktan kurtulan kadın, yoluna devam etti. Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı sayfasında yer alan bir başka görüntü de ise sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kavşakta seyyar satıcı ile yanında bulunan iki kişinin hemen yanından geçerek otomobile çarpması yer aldı.