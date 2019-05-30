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Yaşlı kadını telefonla dolandırmak isteyen dolandırıcı polisten kaçamadı

41 dakika önce

Marmaris kendisini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi, polisin sıkı takibiyle yakalanıp gözaltına alındı.

Yaşlı kadını telefonla dolandırmak isteyen dolandırıcı polisten kaçamadı, System.String[]
Marmaris kendisini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi, polisin sıkı takibiyle yakalanıp gözaltına alındı.

Marmaris kendisini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi, polisin sıkı takibiyle yakalanıp gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, polise başvuran Y.T (72), kendisini telefonla arayan ve hakim, savcı, polis olarak tanıtan bir kişinin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediğini, bankada bulunan 150 bin lirasını çekmesini ve eve gelip alacağı belirterek polisten yardım talebinde bulundu.

Y.T'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis evi takibe aldı

Y.T'nin ikametgahında ve evin etrafında polisler, tedbir alarak iki gün boyunca telefonda para isteyen kişiyi bekledi. Asayiş ekipleri, Y.T'nin evinin etrafında kargo kuryesi, pizzacı kuryesi kılığında sokağı göz hapsinde tutarak iki gün boyunca nöbet tuttu.

Dolandırıcılık şüphelisi, iki gün sonra paraları almak için Y.T'nin evine geldi. Kendisini komiser olarak tanıtan H.A. (21) para süsü verilmiş kağıt parçalarını yaşlı kadından aldığı sırada suçüstü yapılarak polisler tarafından yakalandı. Telefon dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A'nın telefon dolandırıcılığı şebekesinin Ege ve Akdeniz bölgesindeki kuryesi olduğu öne sürüldü. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:01 Kaynak: İHA
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