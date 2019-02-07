Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadını Yangından İtfaiye Kurtardı

Yaşlı Kadını Yangından İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Bekilli ilçesinde evinde yangın çıkan 84 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaşlı Kadını Yangından İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Bekilli ilçesinde evinde yangın çıkan 84 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yahyalar Mahallesi Pınar Caddesi'nde yalnız yaşayan Selime Karcı'nın (84) tek katlı ahşap evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bekilli Şubesi ekipleri, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı yürüme güçlüğü çeken Karcı'yı evden çıkararak yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangında evi büyük hasar gören yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:55 Kaynak: AA

Denizli, Bekilli, İtfaiye, Güncel
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