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Yaşlı kadının 195 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Maltepe'de telefonla aradığı yaşlı kadının 195 bin TL'sini dolandıran şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

Yaşlı kadının 195 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Maltepe'de telefonla aradığı yaşlı kadının 195 bin TL'sini dolandıran şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi'nde 4 Kasım'da Ahmet Ö. (20) isimli şahıs, telefonla aradığı Ferda T.'yi (75) 'adına çok sayıda telefon hattı açıldığını, yurt dışına yüklü miktarda para çıkışı' yapıldığını söyleyip 195 bin TL'sini dolandırdı. Ahmet Ö. (20) kadını tekrar arayarak çeşitli bahaneler ile evini sattırmak istedi. Durumdan şüphelenen Ferda T. bu sefer polislere ihbarda bulundu. Ferda T. dolandırıcılara evini sattığını 495 bin TL'nin hazır olduğunu söyledi. Ferda T. para süsü verilmiş çantayla dolandırıcılarla buluştuğu esnada Küçükyalı Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Ahmet Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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