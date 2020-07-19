Yaşlı kadının 30 yıldır kullanmadığı araziyi uyuşturucu tarlasına çevirdiler - Son Dakika

Yaşlı kadının 30 yıldır kullanmadığı araziyi uyuşturucu tarlasına çevirdiler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 84 yaşındaki kadının yıllardır kullanmadığı arazide kimliği belirsiz kişilerce ekilmiş 960 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 84 yaşındaki kadının yıllardır kullanmadığı arazide kimliği belirsiz kişilerce ekilmiş 960 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olay, Karamürsel Suludere Mahallesi Tepetarla mevkiindeki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Tepetarla mevkiindeki tarlada yaptıkları incelemede tarlaya ekili halde 960 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarla sahibine ulaşan jandarma ekipleri 84 yaşındaki A.Ö.'nün 30 yıldır tarlası ile ilgilenmediği bilgisine ulaştı. Sökülen kenevirler jandarma ekiplerince imha edilirken, kenevirleri eken şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor

Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi

Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi

Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi

Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş

Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti

Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak

Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi

Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı

Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi

Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık

"Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada

Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı