Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı
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Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı

13 dakika önce

ANTALYA'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, P.Z.K'nin (86) yaklaşık 820 bin lirasını dolandıran Irak uyruklu 3 kişi, polisin 3 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, P.Z.K'nin (86) yaklaşık 820 bin lirasını dolandıran Irak uyruklu 3 kişi, polisin 3 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı.
Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde oturan P.Z.K.'yi 23 Temmuz'da telefonla arayarak kendisini 'polis' diye tanıtan kişi, "Kimlik ve banka hesap bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Şüpheliler yakalanıncaya kadar paranızı, güvende olması için bize teslim edin" dedi. Telefondaki kişi, operasyonun gizli yürütüleceğini, parayı teslim alacak polis ekiplerinin 'Vatan' ve 'Bayrak' parolalarını söyleyeceğini söyledi. Telefondaki kişinin sözlerine inanan yaşlı kadın, bankaya giderek hesabındaki 130 bin Euro'yu (820 bin TL) çekti.
YAKINLARINA ANLATTI, POLİSE BAŞVURDU
P.Z.K. daha sonra parayı ilçedeki Nebiler Mezarlığı'nda buluştuğu dolandırıcılara teslim etti. Yaşadıklarını yakınlarına anlatan P.Z.K., dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını inceledikten sonra Bolu, Çorum ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde operasyonda düzenledi. Operasyonda Irak vatandaşları Hussein Mohamed K., Dhevva Abdulzehra M. ve İsa M. gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Paraya ise ulaşılamadığı belirtildi.
P.Z.K. polise verdiği ifadede, dolandırıcıların elini bile öptüğünü, 'vatan' ve 'bayrak' kelimelerini parola olarak seçtikleri için güvendiğini söyledi.


Antalya, Polis, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:19 Kaynak: DHA
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