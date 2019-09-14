Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı (2)
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Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı (2)

8 dakika önce

TUTUKLANDILARAntalya'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, P.Z.K'nin (86) yaklaşık 820 bin lirasını dolandıran Irak uyruklu Hussein Mohamed Karaem, Dhevva Abdulzehra Mohammed Altameemı ve İsa Medyar, savcıklıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Antalya'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, P.Z.K'nin (86) yaklaşık 820 bin lirasını dolandıran Irak uyruklu Hussein Mohamed Karaem, Dhevva Abdulzehra Mohammed Altameemı ve İsa Medyar, savcıklıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Antalya, Polis, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:50 Kaynak: DHA
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