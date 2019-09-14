Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı (2)
8 dakika önce
TUTUKLANDILARAntalya'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, P.Z.K'nin (86) yaklaşık 820 bin lirasını dolandıran Irak uyruklu Hussein Mohamed Karaem, Dhevva Abdulzehra Mohammed Altameemı ve İsa Medyar, savcıklıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:50 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Antalya'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, P.Z.K'nin (86) yaklaşık 820 bin lirasını dolandıran Irak uyruklu Hussein Mohamed Karaem, Dhevva Abdulzehra Mohammed Altameemı ve İsa Medyar, savcıklıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?