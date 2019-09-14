Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Antalya'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, P.Z.K'nin (86) yaklaşık 820 bin lirasını dolandıran Irak uyruklu Hussein Mohamed Karaem, Dhevva Abdulzehra Mohammed Altameemı ve İsa Medyar, savcıklıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.