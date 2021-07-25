Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı - Son Dakika

Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı

ADANA - Adana'da yaşlı kadının boynundaki altın kolyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aysel B. (77), evinden çıkıp sokakta gezintiye çıktı. Yürüme güçlüğü çeken Aysel B, yürüteç yardımıyla sokakta ilerlediği sırada yanına yaklaşan 3 kişi, yaşlı kadınla önce sohbet etti ardından da boynundaki altın kolyeyi alıp kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İbrahim S. (18), ağabeyi Şehmus S. ve kardeşi B.S. olduğunu belirledi.

3 kardeş Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan kardeşlerin, "kapkaç" ve "hırsızlık" olaylarından emniyette çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, ayrıca Şehmus S'nin hırsızlık, B.S'nin de kapkaç suçundan arandığı öğrenildi.

Emniyete götürülen 3 kardeşin ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri de öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.