Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadının Altınlarını Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı

Yaşlı Kadının Altınlarını Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı

2 saat önce

Elazığ'da yaşlı bir kadının altınlarını dolandıran 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yaşlı Kadının Altınlarını Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Elazığ'da yaşlı bir kadının altınlarını dolandıran 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde dua kitabı sattığını söyleyen 2 şüpheli yaşlı bir kadının evine gitti. Yaşlı kadının güvenin kazınan 2 şüpheli, "evde altınınız varsa getirin okuyup gelelim, bereketlensin" diyerek 1 adet altın kolye ile 1 çift küpeyi dolandırdı. Şüphelilerin gitmesinin ardından dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelilerin K.A. ve M.A. olduğunu tespit etti.Bunun üzerine harekete geçen polis 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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