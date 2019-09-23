Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı (2)
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Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan (51), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan (51), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Ali Aslan, Kumluca, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
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Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı
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