Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı (2)
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TUTUKLANDIAntalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan (51), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan (51), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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