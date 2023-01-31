Yaşlı kadının boğazını maket bıçağı ile kesip öldüren şahsa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Yaşlı kadının boğazını maket bıçağı ile kesip öldüren şahsa müebbet hapis cezası

31.01.2023 13:28

Yaşlı kadının boğazını maket bıçağı ile kesip öldüren şahsa müebbet hapis cezası Cinayet sırasında gözcülük eden şahıs tahliye edildi 15 bin lira para 1 çeyrek altın için kadını öldürmüştü Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadının boğazını keserek...

Yaşlı kadının boğazını maket bıçağı ile kesip öldüren şahsa müebbet hapis cezası

Cinayet sırasında gözcülük eden şahıs tahliye edildi

15 bin lira para 1 çeyrek altın için kadını öldürmüştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadının boğazını keserek evdeki paraları alıp kaçan 2 kişinin yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme heyeti Hacer Evlice'yi maket bıçağı ile boğazını kesen Fatih Arısoy'u müebbet hapis cezasına çarptırırken, gözcülük yapan Emre K. ise 7 yıl hapis cezası alarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde geçtiğimiz yıl 25 Ocak 2022 tarihinde Hacer Evlice (58)'yi maket bıçağı ile öldüren 2 sanığın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti ilk olarak Hacer Evlice'yi hırsızlık için girdiği evde maket bıçağı ile boğazını keserek öldüren Fatih Arısoy'a kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bazı hafifletici nedenlerden dolayı bunu kasten adam öldürmek suçundan müebbet, yağma suçundan da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gözcülük eden bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

Öte yandan Fatih Arısoy'a gözcülük eden Emre K.'nin ise yargılanmasında mahkeme heyeti her ne kadar da olay sırasında cinayet işlense de şahsın hırsızlık maksatlı orada bulunarak gözcülük etmesi nedeniyle yağma suçundan 7 yıl hapis cezasına karar verdi. Emre K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karara itiraz edilecek

Duruşmanın ardından canice katledilen Hacer Evlice'nin avukatı tarafından kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurulacağı öğrenildi.

Su isteme bahanesiyle yaşlı kadının boğazını kesmişti

Olay, 25 Ocak günü Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice, evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri ardından Fatih A.(32), Emre K.ve Muhammet Ç.isimli şahısları gözaltına aldı. Cinayet gecesini anlatan şüpheliler olayın 25 Ocak akşamı saat 17.30'da gerçekleştiğini itiraf ettiler. Şüphelilerden Fatih A.'nın su isteme bahanesi ile kadının tek olduğu sırada eve girdiğini ve Evlice'nin boğazını maket bıçağı ile kestiğini söyledikleri öne sürüldü. Ardından Fatih A.'nın evde bulunan 15 bin TL ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi. Olayda Emre K.'nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.'nin ise kadının boğazının kesilerek öldürülmesi olayı öncesi hırsızlık için plan aşamasında bulunduğu, ancak olay yerinde olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının boğazını maket bıçağı ile kesip öldüren şahsa müebbet hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadının boğazını maket bıçağı ile kesip öldüren şahsa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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