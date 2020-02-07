Yaşlı kadının 'bohçacıyız' diyerek 8 bin lirasını çalan 3 şüpheliye tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadının 'bohçacıyız' diyerek 8 bin lirasını çalan 3 şüpheliye tutuklama - Son Dakika

Yaşlı kadının 'bohçacıyız' diyerek 8 bin lirasını çalan 3 şüpheliye tutuklama

6 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bohçacı kılığında evine gittikleri 80 yaşındaki kadının 8 bin lirası ile bir miktar cevizini çaldıkları belirlenen 3 kadın şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yaşlı kadının 'bohçacıyız' diyerek 8 bin lirasını çalan 3 şüpheliye tutuklama, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bohçacı kılığında evine gittikleri 80 yaşındaki kadının 8 bin lirası ile bir miktar cevizini çaldıkları belirlenen 3 kadın şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kavakalan Mahallesi'nde yaşayan Ü.Ç.'nin evine geçen 2 Şubat'ta bohçacı görünümünde giden 3 kadın, yanlarındaki tekstil ürünlerini göstermeye başladı. Kadınlar, Ü.Ç.'nin bir anlık boşluğundan yararlanıp, evdeki 8 bin lira para ile poşet içerisindeki bir miktar cevizini çaldı. Yaşlı kadın, bohçacı kadınların yanından ayrılmasından sonra hırsızlığı fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle uzaklaştığını belirleyerek, bölgede arama çalışmaları başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Kavakalan-Akhisar Karayolu üzerinde denetim yapan jandarma, yol kontrolü sırasında kendilerini görünce tanınmamak için telaşla kıyafetlerini değiştirmeye çalışan 3 kadından şüphelenerek içinde bulundukları minibüsü durdurdu. Minibüste ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Ü.Ç.'nin evinden çalınan 8 bin lira ile bir torba ceviz ele geçirildi. Jandarma, şüpheliler N.G. (26), A.A. (32) ve S.A., (42) gözaltına alındı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Jandarma, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:54 Kaynak: DHA
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