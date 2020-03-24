Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine çamaşır makinesi olmadığını söyleyen yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.

Merkeze bağlı Balsu Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hidayet Koyuncu, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu.

Koyuncu'nun ihtiyaçlarını karşılayarak adresine getiren ekipler yaşlı kadına, başka bir isteği olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Hidayet Koyuncu, çamaşır makinesine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sandalyeye oturarak elimle çamaşır yıkıyorum. Yıkayamıyorum, böbreklerim ağrıyor. Bana Vali Bey bir çamaşır makinesi alıp verse çok iyi olur. Ona çok selamımı söyleyin." dedi.

Bunun üzerine Vali Kemal Çeber, Hidayet Koyuncu'nun talep ettiği çamaşır makinesini alıp yaşlı kadını evinde ziyaret etti.

Çamaşır makinesini Koyuncu'ya teslim eden Vali Çeber, "Sen emretmişsin. 'Makinem yok' demişsin. Makinen geldi. Ne zaman emrin, isteğin olursa 155, 156 ve 112'yi arıyorsun, arkadaşlarımız geliyor. Devlet böyle. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da öyle. Bol bol dua et." dedi.

Çeber, bir süre sohbet ettiği Hidayet Koyuncu'dan evden çıkmamasını istedi.

Koyuncu ise Vali Çeber'e teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar rahatlık bilmiyordum. Haber verdim, hemen geldi." ifadesini kullandı.