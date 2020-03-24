Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı - Son Dakika

Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı

30 dakika önce

Rize Valisi Kemal Çeber, ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine çamaşır makinesi olmadığını söyleyen yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine çamaşır makinesi olmadığını söyleyen yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.

Merkeze bağlı Balsu Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hidayet Koyuncu, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu.

Koyuncu'nun ihtiyaçlarını karşılayarak adresine getiren ekipler yaşlı kadına, başka bir isteği olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Hidayet Koyuncu, çamaşır makinesine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sandalyeye oturarak elimle çamaşır yıkıyorum. Yıkayamıyorum, böbreklerim ağrıyor. Bana Vali Bey bir çamaşır makinesi alıp verse çok iyi olur. Ona çok selamımı söyleyin." dedi.

Bunun üzerine Vali Kemal Çeber, Hidayet Koyuncu'nun talep ettiği çamaşır makinesini alıp yaşlı kadını evinde ziyaret etti.

Çamaşır makinesini Koyuncu'ya teslim eden Vali Çeber, "Sen emretmişsin. 'Makinem yok' demişsin. Makinen geldi. Ne zaman emrin, isteğin olursa 155, 156 ve 112'yi arıyorsun, arkadaşlarımız geliyor. Devlet böyle. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da öyle. Bol bol dua et." dedi.

Çeber, bir süre sohbet ettiği Hidayet Koyuncu'dan evden çıkmamasını istedi.

Koyuncu ise Vali Çeber'e teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar rahatlık bilmiyordum. Haber verdim, hemen geldi." ifadesini kullandı

Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz
Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı         
11:21
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:36:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]