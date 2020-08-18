Yaşlı kadının çantası "kapkaç" yöntemiyle çalındı - Son Dakika

Cumhuriyet Mahallesi 'nde motosikleti bırakıp yaya kaçmaya başlayan şüphelilerde E.S'yi (20) polis ekipleri yakaladı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Polis ekipleriyle şüpheliler arasında bir süre kovalamaca devam etti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 'nde yaşlı bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle motosikletli kişilerin çaldığı yönündeki ihbar üzerine polis harekete geçti.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:33

Kaynak: AA

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