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Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı - Son Dakika

Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı

13.02.2022 17:21

KAYSERİ'de, yolda yürüyen H.A.'nın (70) içinde 720 TL bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan H.Ö. (26), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, yolda yürüyen H.A.'nın (70) içinde 720 TL bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan H.Ö. (26), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kaçışı, yaşlı kadının peşinden yetişmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen 15 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen H.A.'nın arkasından yaklaşan H.Ö., onun kolundaki çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Kapkaççının peşinden bir süre giden  kadın, çığlık atarak çevreden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler şüpheli H.Ö.'nün yerini belirleyerek, saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kapkaççının yaşlı kadının çantasını çaldıktan sonra kaçışı, kadının kapkaççıya yetişmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı
Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı
Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı
Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı
Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı
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Türk Lirası, Kapkaç, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı kadın kapkaççının peşinden gitti ama yakalayamadı - Son Dakika
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