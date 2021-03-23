Yaşlı kadının cenaze aracının altında kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Yaşlı kadının cenaze aracının altında kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
23.03.2021 15:57
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otogarın otoparkında geri manevra yapan cenaze aracının altında kalan yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otogarın otoparkında geri manevra yapan cenaze aracının altında kalan yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 20 Ağustos 2020 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana geldi. İlçenin otogarının otoparkından çıkmak için geri manevra yapan cenaze aracı, kızına giden Sayime Yanar'a çarptı. Cenaze aracının altında kalan yaşlı kadın tekerleklerin üzerinden geçmesi nedeniyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA
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