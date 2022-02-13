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Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı - Son Dakika

Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı

13.02.2022 15:58

Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı Kapkaçcı önce kameraya sonra polise yakalandı Kayseri'de yaşlı kadının içerisinde 720 TL bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan kaçan şahıs Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı

Kapkaçcı önce kameraya sonra polise yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de yaşlı kadının içerisinde 720 TL bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan kaçan şahıs Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olay anında; yaşlı kadının şüpheliyi bir süre kovaladığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi; takip ettiği H.A.'nın el çantası ve içerisinde 720 TL parası bulunan cüzdanı kapkaç yaparak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelenirken, olayın şüphelisinin H.Ö. olduğu tespit edildi. H.Ö.; Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

"Kapkaççıyı kovaladı"

Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde; H.A.'nın çantası ve cüzdanını alan H.Ö.'nün kaçtığı sırada naylon çanta içerisindeki cüzdanı aldıktan sonra çantayı attığı ve H.A.'nın ise H.Ö.'yü bir süre kovaladığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı
Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı
Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı
Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı

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Dolandırıcılık, Türk Lirası, Kayseri, Kapkaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı böyle kaçtı - Son Dakika
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