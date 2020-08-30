Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika

Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli önce kameraya ardından polise yakalandı
Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli önce kameraya ardından polise yakalandı Konya'da yolda yürüyen yaşlı kadının elinde bulunan cüzdanını çalan şahıs tutuklandı.
Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli önce kameraya ardından polise yakalandı
KONYA - Konya'da yolda yürüyen yaşlı kadının elinde bulunan cüzdanını çalan şahıs tutuklandı. Cüzdanın çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, 25 Ağustos Salı günü 16.00 sıralarında Feritpaşa Mahallesi Nişantaşı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şükriye K. yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi elinde bulunan cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cüzdanı gasp eden kişinin T.K. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından Konya Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli T.K.'nın yaşlı kadının cüzdanını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın yolda yürürken yaşlı kadını görmesi ve arkasından yaklaştıktan sonra cüzdanı çalıp olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
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