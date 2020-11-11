Yaşlı kadının darp edip bileziklerini gasp eden komşu adliyede - Son Dakika

Yaşlı kadının darp edip bileziklerini gasp eden komşu adliyedeKARABÜK'te, gece yarısı evine girdiği Hafize Atıcı'yı (70) darp ettikten sonra kolundaki bilezikleri gasp eden komşusu R.Y. adliyeye sevk edildi. Olay önceki gün, Karabük'e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Atıcı, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Atıcı, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi. Saldırgan Hafize Atıcı'nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Atıcı'nın kolundaki 2 bileziği alıp kaçtı. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Atıcı, ailesini arayarak, yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Hafize Atıcı sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada şüphelinin komşusu R.Y. olduğunu belirledi. Komşu R.Y. evinde yakalanarak, gözaltına alınırken, çaldığı bilezikler de ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Y. sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi. R.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
- Kaynak: DHA
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