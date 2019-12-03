Yaşlı kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi

Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, devriye sırasında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi civarında yaşlı bir kadının, tedirgin şekilde sürekli telefonla konuştuğunu ve çantasını sıkı sıkı tuttuğunu gördü.

Durumundan şüphelenilen kadın, telefon dolandırıcılığına maruz kalabileceği değerlendirilerek, fiziki takibe alındı.

Ekipler, kadının, devlet hastanesi taksi durağının yakınında, bir kişiye çantasından yüklü miktarda para verdiğini gördü.

Polis ekipleri, Nuran Şenol'un (65) bankadan çektiği 230 bin lirayı verdiği Musa Olğaç'ı suçüstü yakaladı.

Ekiplerin ifadesine başvurduğu Nuran Şenol, telefonda kendisini "komiser Önder" olarak tanıtan kişinin, "Kimlik bilgilerini kullanarak kuyumcu soymuşlar, bundan dolayı evinizde arama yapacağız. Banka hesabınızda bulunan tüm parayı çekip, göndereceğim arkadaşa ver" dediğini aktardı.

Suriye sınırında gönüllü basın muhabirliği yaptığını beyan eden Olğaç'ın üzerinden, Kriminal Polis Haberleri Basın Kartı ve Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği kartları çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Olğaç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.