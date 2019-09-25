Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı

13 dakika önce

Samsun'da yaşlı kadının sokak ortasında elindeki cüzdanı ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı, System.String[]

Samsun'da yaşlı kadının sokak ortasında elindeki cüzdanı ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hümeyra B. (65), sokakta yürürken yanına yaklaşan İbrahim B. (33) yaşlı kadının elindeki cüzdanı ve cep telefonu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Hümeyra B. çevreden yardım istedi. Bu sırada bir vatandaş kaçan kapkaççıyı kovalayarak yakaladı ve cüzdan ve cep telefonunu elinden alıp yaşlı kadına teslim etti. Ancak kapkaççı kaçmayı başardı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, verilen eşkal ve etraftaki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak İbrahim B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan İbrahim B., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Güzelyalı Mahallesi, Hümeyra, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump iddiaların merkezindeki Ukrayna görüşmesinin dökümünü yayımlatacak
Bahçeli, BM Genel Kurulu konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda tebrik etti Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]