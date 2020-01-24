Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı - Son Dakika

Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı

7 saat önce

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye kötü koku yaydığı için mahalle sakinlerinin şikayet ettiği evden 13 ton çöp çıkarttı.

Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı, System.String[]

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye kötü koku yaydığı için mahalle sakinlerinin şikayet ettiği evden 13 ton çöp çıkarttı.


Vatandaşların ihbarı üzerine Umurbey Mahallesi Kuleliler Sokak'ta oturan H.K.'ye ait eve giden Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eve girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Tavanlara kadar çöp yığınlarıyla dolan, adım atmakta zorlanılan evde Bursa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla yapılan arama neticesinde ekiplerce temizlik yapıldı. Yüzlerine taktıkları maskeye rağmen zaman zaman çalışmalarına ara vererek pislikten ve kokudan etkilenmemek için dışarı çıkıp temiz hava alan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyona yükledi. Gün boyu süren çöp boşaltma ve temizlik ile mahalle sakinleri rahat nefes aldı.


"Temizlik imandan gelir" diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sadece sokak ve çevre temizliği değil, çöp ev haline gelmiş yapıları da gerektiği zaman temizliyoruz. Bir hastalık olan hiçbir şeyi atmama yüzünden evlerini çöp ev haline dönüştüren vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarını hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız rahatsız oldukları evlerle ilgili ihbarlarda bulunuyor. Gerekli resmi işlemlerden sonra belediyemizin ekipleri o evlerdeki çöpleri kamyonlarla taşıyor. Daha sonra da halk sağlığına tehdit oluşturmaması için dezenfekte ediliyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım, Umurbey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
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