Yaşlı kadının evinden ziynet eşyalarını çalan hırsızlar polisten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaşlı bir kadının evinden yaklaşık 100 bin TL'lik ziynet eşyasını çaldıkları belirlenen 4 hırsızdan 2'si Ayvalık polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 5 gün önce Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi'nde tek başına ikamet eden Gülseren E. isimli yaşlı kadının plaja gitmesini fırsat bilerek evine giren hırsızlar, evin yatak odasındaki komodinden 3 adet bilezik, bir adet inci gerdan, yüzükler, küpeler, bileklikler ve kolyelerden oluşan yaklaşık 100 bin TL'lik ziynet eşyasını çaldı. Pek çok ziynet eşyasının annesinden yadigar kaldığını belirten Gülseren E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki onlarca iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

İğne ile kuyu kazdılar

Ekipler, bir güvenlik kamerasına takılan görüntülerde birinin başında peruk ve üst üste iki ayrı tişört giydiği belirlenen 2 şüpheli kadının peşine düştü. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili olan 2 kişiyi daha tespit etti. Adeta iğne ile kuyu kazan polis, elde ettikleri bilgilerle 4 zanlıdan ikisini, Ayvalık'a geldikleri İzmir'de yakalamayı başardı.

Zanlılardan biri tutuklandı

Daha önce Altınoluk'ta yüklü miktarda hırsızlık yaptıkları belirlenen A.K. ve C.K. isimli zanlılar İzmir'den Ayvalık'a getirildi. Adliyeye çıkarılan iki zanlıdan A.K. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K. isimli erkek şahıs ise adli denetim şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin diğer iki zanlının izlerini tespit ettikleri ve yakalanmalarının an meselesi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR