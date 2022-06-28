Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı - Son Dakika
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Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı

28.06.2022 18:38

Bolu'da yalnız yaşayan yaşlı kadını "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek kandıran hırsız, girdiği evden 20 bin lira değerinde altın çaldı. Evine yapılan operasyonla yakalanan hırsız., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta meydana gelen olayda, G.A. isimli kadın, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine giderek kendisini Almanya'da yaşayan akrabası olarak tanıttı. Yaşlı kadını kandırarak evine giren Gülçin A., evde bir süre kaldıktan sonra yaşlı kadının dalgınlığından faydalanarak 20 bin lira değerinde altınlarını çaldı.

OLAYI FARK EDİNCE POLİSİ ARADI

G.A.'nın evden ayrılmasından kısa süre sonra altınlarının çalındığını fark eden kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın, daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yapan G.A. olduğu tespit edildi. Evine yapılan operasyonla yakalanan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının evine 'Ben Almanya'dan akrabanızım' diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı - Son Dakika
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