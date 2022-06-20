Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar

20.06.2022 02:59

Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar Kapıyı hırsızların üzerlerine kilitledi, 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı Bursa'da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti.

Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar

Kapıyı hırsızların üzerlerine kilitledi, 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti. Hırsızların olduğunu fark eden yaşlı kadın kapıyı üzerlerine kilitleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 hırsızlık şüpheli şahsı saklandıkları çatıda kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahriye Kalkan evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine kontrole giden Fahriye Kalkan, evde hırsızların olduğunu fark ederek kapıyı üzerlerine kilitledi. Durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek çatıda saklanan 2 hırsızlık şüphelisi şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler.

YORUMLAR
500
BURSA-ÇATIDA GEZEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ SAKLANDIKLARI DEPODA YAKALANDI BURSA-ÇATIDA GEZEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ SAKLANDIKLARI DEPODA YAKALANDI 5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı 5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:35 Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti
21:33 İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
21:31 Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 03:27:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement