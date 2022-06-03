Yaşlı kadının feci ölümü... 5'inci kattan beton zemine çakılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5'inci kattan beton zemine çakılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi 4355. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Feride G. (88), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.