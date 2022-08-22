Yaşlı kadının hayali hayırseverlerin yardımlarıyla gerçekleşiyor

Fatma Türken'in hacca gitmesi için yardım toplayan muhtar Osman Çalışkan:

"Kiminin 50 lirası, kiminin ise 3 bin lirası nasip oldu"

"Kendim gitmiş olsam bu kadar sevinmezdim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 72 yaşındaki Fatma Türkmen'in hac hayalli mahalle muhtarı Osman Çalış'ın başlattığı kampanya sonucunda dünyanın farklı yerlerinden gelen yardımlarla gerçekleşecek.

Odunpazarı İlçesi Erenköy Mahallesinde oturan Fatma Türkmen, maddi imkansızlıklardan dolayı hayali olan hac ibadetini yapamıyordu. Bu duruma üzülen 72 yaşındaki yaşlı kadın, derdini sık sık yakınlarına anlatıyordu. Mahallenin muhtarı olan ve aynı zamanda da market işleten Osman Çalış, yaşlı kadının bu durumu öğrenmesi üzerine harekete geçti. Sosyal medya hesabından isim belirtmeden paylaşım yapan Muhtar Çalış, takipçilerinden yardım talebinde bulundu. Mahalleden yurt dışına kadar farklı yerlerde yaşayan birçok insan hayırlı işe destek olmak için muhtarla iletişime geçti. Paylaşım birçok kişiye ulaşarak 10 gün içerisinde gereken meblağ toplandı. Fatma Türkmen'in Eylül ayında umre için yola çıkması planlanıyor.

"Hem sevindim hem ağladım"

Toplanan yardımlardan sonra kendisine sürpriz yapıldığını ifade eden Fatma Türkmen, duygularını şöyle dile getirdi;

"Benim Umre hayalimi bu pehlivan gerçekleştirdi. Önce Allah sonra o, bana bu dünyada aydınlık verdi. İnşallah gitmek isteyen herkesin yolu açık olur, ben de inşallah gider orayı görürüm. Bir gün Osman'a, televizyonda hacca gidenleri gördüğümü ve gidemeyeceğim için acı çektiğimi söyledim. Sonra bana 'Seni umreye yollayım' dedi. Gerçekten yollar mısın deyince evet dedi. Bunu duyunca hem sevindim hem ağladım. Beni umre için kaydettirdi, paramı yatırdı, bana destek oldu. İnsanın hatırı sorulunca dahi mutlu oluyor."

"Teyzemizin hayalini gerçekleştirdik"

Sosyal medyadan Fatma Türkmen için yardım toplayan Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış, yurt dışından dahi birçok vatandaşın destek verdiğini belirtti. Yardım edenlere teşekkür eden Osman Çalış, "Ben bu mahallenin muhtarıyım aynı zamanda yıllardır burada esnafım. Bir gün yine sabah marketi açtım, teyzemde alışveriş için geldi. Üç hayallinin olduğunu, bunlardan birinin hacca gitmek olduğunu bana söyledi. Sosyal medyada bir vatandaşımızın hacca gitmek istediğini belirterek yardım topladık. Sağ olsunlar hayırseverler, eş, dost karşılık verdiler. Yaklaşık bir hafta 10 gün gibi bir sürede bizim umre için gereken paramız toplandı. Teyzeme müjdeyi verdik tabi, çok sevindi sevincinden ağladı hatta. Onunla birlikte bizde çok sevindik. Yardımcı olanlar biz gidemedik teyzemiz bize de dua etsin dediler. İnşallah Eylül ayının ilk haftası gidecek. Mahallemizden yurtdışına kadar birçok yerden yardım edenler var. Kiminin 50 lirası nasip oldu, kiminin ise 3 bin lirası nasip oldu. Gönderen şirketin de faydası oldu, pazarlık sonucu 18 bin 700 lirayla teyzemizin hayalini gerçekleştirdik. Kendim gitmiş olsam bu kadar sevinmezdim" diye konuştu.