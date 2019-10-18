Yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci tren kazası kamerada
1 saat önce
Yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci tren kazası kameradaADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:17 Kaynak: İHA
Yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci tren kazası kamerada
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Önceki gün Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde meydana gelen feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Medine Arkçı'ya (89), makinistliğini Mesut K.'nin yaptığı tren çarptı. Adana- Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi isimli yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı Gizemli yangınlar talihsiz ailenin peşini bırakmıyor