Son dakika haberi: Yaşlı kadının kolundaki altın bilezikleri, çocukluğundan bu yana tanıdığı komşusu çalmış - Son Dakika

Yaşlı kadının kolundaki altın bilezikleri, çocukluğundan bu yana tanıdığı komşusu çalmış

MERSİN'in Mut ilçesinde koronavirüs testi yapma bahanesiyle eve giren şüpheliler tarafından kolundaki altın bilezikleri ve yüzüğü zorla çalınan Eşe Soylu (75), olayı gerçekleştirenlerden Y.D.'nin (35), komşusu olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Olay sırasında çok korktum. Çocukluğundan beri tanıdığım, elimizde büyüyen kişinin yapması beni daha çok üzdü" dedi.Olay, ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Yalnız yaşayan Eşe Soylu'nun evine gidip "Koronavirüs testi yapmaya geldik" diyerek kapıyı açtırdıktan sonra içeri giren 3 kişi, kadını yere yatırarak zorla kolundaki 3 altın bilezikle yüzüğü çaldı. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin ilçe merkezine doğru kaçtığını tespit etti. Çevredeki tanıkların ifadelerine başvuran ekipler, olay sırasında yeşil renkli park halindeki bir otomobilde şüpheli bir kişinin beklediğini belirledi. Plaka takip sistemi ve güvenlik kamerası kayıtlarından plakası tespit edilen aracın, mağdurun komşusu Y.D.?ye ait olduğu olduğu anlaşıldı.ARAZİYE GÖMMÜŞLERGörüntüleri inceleyen ekipler, araç park edildikten sonra 3 kişinin daha indiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Y.D.?yi gözaltına aldı. İfadesinde ilk başta suçlamaları reddeden Y.D., güvenlik kamerası görüntüleri izletilince suçunu itiraf etti. Y.D.?nin ifadesi üzerine olaya karışan F.V., V.K. ve İ.D. de gözaltına alındı. Şüphelilerin yer göstermesi ile arazide, toprağa gömülü bilezikler ve yüzük bulunarak mağdura teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'nitelikli yağma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.'AKLIMA GELDİKÇE KORKUDAN TİTRİYORUM'Olay günü yaşadıklarını anlatan Eşe Soylu, koronavirüs testi yapmak için geldiklerini söyleyerek kapısını çalan üç kişiyi filyasyon ekibi sanıp eve aldığını kaydetti. Soylu, "Kapının girişindeki yerde ayağımı uzatmamı söylediler. Omzuma ve sırtıma muayene eder gibi dokundular. Daha sonra kapıyı kapatmamı söylediler. O anda niyetlerinin iyi olmadığını anladım ama iş işten geçmişti. Beni yatırıp kolumdaki bilezikleri ve yüzüğümü zorla çıkardılar. Kapıyı açıp kaçtılar. Aklıma geldikçe korkudan titriyorum" dedi.'ELİMİZDE BÜYÜYEN KİŞİNİN YAPMASI DAHA ÇOK ÜZDÜ'Mahallede uzun yıllardır komşusu olan Y.D.'nin bu olayı gerçekleştirmesine çok üzdüğünü dile getiren Soylu, "Jandarmalar ve ambulans geldi. Çok korktum. Jandarma, altınlarımı çalanlarla komşumun işbirliği yaptığını söyledi. Çocukluğundan beri tanıdığım, elimizde büyüyen kişinin yapması beni daha çok üzdü. Olaydan sonra evimde kalamadım çocuklarımın evinde kaldım. İlk defa bugün geldim. 7 çocuğum var ama koronavirüs yüzünden onlarda kalmaktan korkuyorum. Yatarken olay aklıma geliyor, ürperiyorum" diye konuştu.'SAĞ SALİM GÖRÜNCE BUNA ŞÜKRETTİK'

Eşe Soylu'nun kızı Alime Eler (40) de olay günü birkaç kez annesini telefonla aradığını, cevap anlamayınca başına bir şey geldiğini anladıkları için hemen yanına gittiklerini kaydetti. Evin önüne geldiklerinde ambulans ve jandarma aracını görünce korktuklarını dile getiren Eler, "Onu sağ salim görünce buna şükrettik" dedi.