Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadının Kolye ve Küpesini Gasbeden Sevgililer Yakalandı

Yaşlı Kadının Kolye ve Küpesini Gasbeden Sevgililer Yakalandı

39 dakika önce

ANTALYA'da, takip ettikleri Seval Y.'nin (74) boynundan altın kolye ve küpelerini gasbeden Ramazan B. (22) ile kız arkadaşı Gamze M.S.(37) polis ekiplerince yakalandı.

Yaşlı Kadının Kolye ve Küpesini Gasbeden Sevgililer Yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da, takip ettikleri Seval Y.'nin (74) boynundan altın kolye ve küpelerini gasbeden Ramazan B. (22) ile kız arkadaşı Gamze M.S.(37) polis ekiplerince yakalandı. Çiftin, daha önce de zincir marketten hırsızlık yaptığı, kasiyer A.E.'ye bıçak çektikleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan B. ve kız arkadaşı Gamze M.S., Namık Kemal Bulvarı'ndan bindikleri halk otobüsündeki Seval Y.'yi takibe aldı. Seval Y.'nin yanına oturan Gamze M.S., selam verip bir süre sohbet etti, hangi durakta ineceği öğrendi. İki sevgili, otobüsten inen Seval Y.'yi oturduğu apartmanın girişine kadar takip etti.

KOLYESİNİ VE KÜPELERİNİ GASP ETTİLER

Apartmana giren Seval Y.'ye bir anda saldıran Ramazan B., kadının boynundaki altın kolyeyi zincirini kopartarak gasbetti. Ramazan B., kendisine müdahale etmek isteyen kadına şiddete uygulayarak kulağındaki altın küpeleri de zorla çıkartıp aldı. Ramazan B. ile Gamze M.S. daha sonra kaçtı.

Seval Y.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Seval Y.'nin ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin Ramazan B. ve Gamze M.S. olduğunu tespit etti. Polis, yerini belirlediği şüphelileri yaptığı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan B. ve Gamze M.S'nin daha önce Yeşildere Mahallesi'ndeki zincir marketin şubesinden hırsızlık yaptığı, kendilerini fark eden kasiyer A.E.'ye bıçak çekip tehdit ettiği ortaya çıktı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:41 Kaynak: DHA

Polis, Antalya, Güncel
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