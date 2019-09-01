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Yaşlı kadının köy özlemi

4 saat önce

Yaşlı kadının köy özlemiARDAHAN - Ardahan'ın Posof İlçesine bağlı Yaylaaltı (Satlel) köyünden 1994 yılında ayrılan ve hasretine fazla dayanamadığı köyüne dönmeye karar veren 95 yaşında ki Şahsenem ninenin isteği oğulları tarafından yerine getirildi.

Yaşlı kadının köy özlemi

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof İlçesine bağlı Yaylaaltı (Satlel) köyünden 1994 yılında ayrılan ve hasretine fazla dayanamadığı köyüne dönmeye karar veren 95 yaşında ki Şahsenem ninenin isteği oğulları tarafından yerine getirildi.

Şahsenem Kurtuluş'un beş oğlu var. Üçü yurt dışında ikisi de Bursa da çalışıyor. Şahsenem ninenin eşi vefat edince Bursa da çalışan oğulları da annesini alarak 1994 yılında Bursa ya götürdüler. 25 yıl Bursa da kalan Şahsenem nine 95 yaşında olmasına rağmen köyünü asla unutamadı. Yıllarca oğullarına köye dönmek için talepte bulunan Şahsenem nine sonunda amacına ulaştı. Oğullarının eve yaparak köyüne getirdiği Şahsenem nine yeniden köyünde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Posof ilçe merkezine 24 kilometre mesafede olan Yaylaaltı köyü önceden 90 hane iken şimdi sadece üç ev kaldı. Yaz aylarında gelmek için tekrar dönüş yapanlar sayesinde ev sayısı sekize yükseldi.

Şahsenem, Ardahan, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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