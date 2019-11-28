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Yaşlı kadının kredi çıkmazı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis memuru kocasının 14 yıl önce kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından kredi çektiğini ve maddi zorluklar yaşadığını söyleyen Leyli Özalpay, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor.

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Kahramanmaraş'ta polis memuru kocasının 14 yıl önce kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından kredi çektiğini ve maddi zorluklar yaşadığını söyleyen Leyli Özalpay, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor.


Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Leyli Özalpay (68), eşinin vefatını ardından eşinden ayrılan oğlunun 2 çocuğuna da bakmak zorunda kaldı. Farklı zamanlarda yaptığı alışverişler ve banka kredileri nedeniyle yaklaşık 20 bin lira borcu nedeniyle de sıkıntılı günler yaşayan Özalpay, eşinden kalan emekli maaşını de diğer çocuklarıyla kanunen paylaştığını anlattı. Özalpay, "Polis eşiyim, eşim vefat ettikten sonra maddi, manevi zorluk yaşadım. Çocuklarıma ve torunlarıma bakmak zorunda olduğum için kredi çekmek zorunda kaldım. Aldığım maaş ile ancak kiramı ödeyebiliyorum. Kızlarımda dul olduğu için onlara da kredi borcu kesiliyor. Aslında hiç kimse krediye bulaşmak istemez ama ben mecbur kaldım. Oğlumda eşinden ayrıldığı için iki torunuma bakıyorum. Şu an komşuların yardımlarıyla geçinmeye çalışıyorum" dedi.


Para kazanabilmek için örgü işleyip sattığını belirten Özalpay, "Bazen parasıyla komşuların yünlerini yıkıyorum. Onlarda yardımcı olmak için bana bu şekilde iş imkanı sağlıyorlar. Şu an yaklaşık 20 bin lira kredi kartı borcum var. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum, hayırseverler ve yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Kalp Krizi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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