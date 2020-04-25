Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi - Son Dakika

Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi.

Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi. Karaman beldesinde ikamet eden 66 yaşındaki Şahinde Sağlam, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak muhabbet kuşu istedi. Sağlam'ı ziyaret ederek Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra muhabbet kuşunu Sağlam'a teslim etti. Şahinde Sağlam isteğini kırmayan muhabbet kuşunu getiren ekiplere teşekkür etti.

Sağlam, "Şeker hastayım tansiyon hastayım kuş istedim getirdiler Allah razı olsun. Bir gün sonra getirdiler. Çok teşekkür ettim kendilerine çok sevindirdiler beni memnun oldum. Kuşun adını maviş koydum. Dün akşamdan beri konuşuyorum benim ile konuşuyor. Evde tek kalıyorum. İstanbul'dan torunum geldi ama oda annesiyle gidecek" diye konuştu.