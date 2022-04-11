Yaşlı kadının market servisinden indirilmesine tepki - Son Dakika

ANKARA'da bir kadının, alışveriş yaptığı marketin servis aracından alışveriş tutarı düşük olduğu gerekçesiyle elinde poşetlerle indirilmesi tepki çekti. Kadının araçtan indirildiği anlara ilişkin görüntüye sosyal medyada tepki yorumları yapıldı. Belediye, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketin otoparkında meydana geldi. Marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi. Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen müşteri, "Şu anda 80 yaşındaki teyzem servis aracından aşağı indiriliyor. Bu utanç verici bir olay. Güvenlik görevlisi arkadaşlar da burada başında bekliyor. Teyzem inmek zorunda kaldı, çok üzücü bir durum" diyerek tepki gösterdi.