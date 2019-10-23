Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının, oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığı iddiası
Son Dakika Güncel Yaşlı kadının, oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığı iddiası

Yaşlı kadının, oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığı iddiası

16 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığı iddia edilen Ayşe Bayram (94), Belediye tarafından bir otele yerleştirildi.

Yaşlı kadının, oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığı iddiası, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığı iddia edilen Ayşe Bayram (94), Belediye tarafından bir otele yerleştirildi.


Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçesi Acarlar Mahallesi Yıldız Sokak üzerinde kaldırımda oturan yaşlı kadını gören vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadından bilgi aldı.


Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Ayşe Bayram'ın bir otele yerleştirilmesini sağladı.


Yaşlı kadının komşuları, Ayşe Bayram'ın oğlu ve gelini tarafından istenmediği için sokağa terk edildiğini iddia ettiler.

Ayşe Bayram, Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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