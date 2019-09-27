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Yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, dünkü kazada yaşamını yitiren Fatime Duran'a (87) yolcu treninin çarpma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada, System.String[]

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, dünkü kazada yaşamını yitiren Fatime Duran'a (87) yolcu treninin çarpma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük- Zonguldak seferini yapan Zeki B. yönetimindeki 22626 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Fatime Duran'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatime Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yolcu treninin makinisti Zeki B. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bariyerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçit önünde bir süre bekleyen Fatime Duran'ın rayların üzerine çıktığı, kısa süre sonra gelen yolcu treninin de kadına çarptığı anlar yer aldı.

- Zonguldak

Zonguldak, Gökçebey, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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