Yaşlı kadının öldürülmesi ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Erzurum'da 74 yaşındaki kadının evinde boğazı kesilerek öldürülmesi ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Evinde yalnız yaşayan Melek Bulut (74) boğazı kesilerek öldürülmüştü. Olayın ardından geniş çaplı tahkikat sürdüren Cinayet Masası ekipleri yaşlı kadının yakınlarının ifadeleri doğrultusunda bir şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahsın Emniyet Müdürlüğü binasındaki sorgusunun devam ettiği belirtildi. - ERZURUM
- Kaynak: İHA
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