Yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

15 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta İstasyon Mahallesi Sadık Efe Caddesi'nde yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'ın (64) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çetinbaş'ın darp sonucu öldüğünü tespit eden ekipler, yaptıkları araştırmada, olaydan önce yaşlı kadının evinin önünde bazı kişilerin görüldüğü bilgisine ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, zanlılar R.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla Kartepe'de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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