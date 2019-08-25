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Yaşlı kadının ölümü köyü yasa boğdu

15 dakika önce

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde 69 yaşındaki bir kadın, evinin önündeki bahçede ağaca asılı vaziyette bulundu.

Yaşlı kadının ölümü köyü yasa boğdu, System.String[]

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde 69 yaşındaki bir kadın, evinin önündeki bahçede ağaca asılı vaziyette bulundu. Köy halkını üzüntüye boğan ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatılırken Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; Kızılcaköy mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Saniye Ünver, dün gece mahalledeki bir yaşlı e hasta komşusunu ziyaret edip sabah saatlerinde de ev halkı ile kahvaltı yaptı. Güne oldukça güzel başlayan ev halkı, kahvaltıdan sonra evin önündeki geniş bahçeye çıkan anne Saniye Ünver geri dönmeyince annelerini merak edip aramaya başladı. Yaşlı kadını evin bahçesindeki bir ağaçta asılı vaziyette bulan yakınları fenalık geçirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakınları yaşlı kadının hiçbir sorunu olmadığını evlatları ve torunları ile mutlu bir hayat sürdürdüğünü belirttiler. - AYDIN

Aydın, Köşk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:16 Kaynak: İHA
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