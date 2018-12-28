Yaşlı Kadının Ölümünde, Oğulları ve Gelinleri Adliyeye Sevk Edildi
44 dakika önce
DÜZCE'de, 2 yıl önce evinde ölü bulunan Miyaser Bedir'in (74) otopsisinde boynunda kırıklar bulunduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 3 oğlu ile gelinleri adliyeye sevk edildi.
DÜZCE'de, 2 yıl önce evinde ölü bulunan Miyaser Bedir'in (74) otopsisinde boynunda kırıklar bulunduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 3 oğlu ile gelinleri adliyeye sevk edildi. Düzce
merkeze bağlı İslahiye
köyünde 31 Mart 2016 tarihinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan Miyase Bedir'in boynunda kırıklar olduğu adli tıp kontrolünde tespit edildi. Olayın cinayet olduğunu değerlendiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, Miyase Bedir'in oğulları S.A., İ.A. ve S.A. ile gelinleri B.A., Z.A. ve E.A. adliyeye sevk edildi.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:41 Kaynak: DHA
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