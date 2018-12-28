Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadının Ölümünde, Oğulları ve Gelinleri Adliyeye Sevk Edildi

Yaşlı Kadının Ölümünde, Oğulları ve Gelinleri Adliyeye Sevk Edildi

44 dakika önce

DÜZCE'de, 2 yıl önce evinde ölü bulunan Miyaser Bedir'in (74) otopsisinde boynunda kırıklar bulunduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 3 oğlu ile gelinleri adliyeye sevk edildi.

Yaşlı Kadının Ölümünde, Oğulları ve Gelinleri Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
DÜZCE'de, 2 yıl önce evinde ölü bulunan Miyaser Bedir'in (74) otopsisinde boynunda kırıklar bulunduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 3 oğlu ile gelinleri adliyeye sevk edildi.

Düzce merkeze bağlı İslahiye köyünde 31 Mart 2016 tarihinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan Miyase Bedir'in boynunda kırıklar olduğu adli tıp kontrolünde tespit edildi. Olayın cinayet olduğunu değerlendiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, Miyase Bedir'in oğulları S.A., İ.A. ve S.A. ile gelinleri B.A., Z.A. ve E.A. adliyeye sevk edildi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:41 Kaynak: DHA

Miyase, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı

Çarpışma, Son Bölümüyle Nefes Kesti! Zeynep Kocası Galip'i Vurdu Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:25:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadının Ölümünde, Oğulları ve Gelinleri Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]