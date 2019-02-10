Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadının Parası ile Altınlarını Gasbedenlerden Biri Komşuymuş (2)

Yaşlı Kadının Parası ile Altınlarını Gasbedenlerden Biri Komşuymuş (2)

41 dakika önce

TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta evine girdikleri Fatma Karakuş'un parasını ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail A. ile Emrah B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Yaşlı Kadının Parası ile Altınlarını Gasbedenlerden Biri Komşuymuş (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ta evine girdikleri Fatma Karakuş'un parasını ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail A. ile Emrah B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:05 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Emrah, Güncel
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