Yaşlı Kadının Parası ile Altınlarını Gasbedenlerden Biri Komşuymuş (2)
41 dakika önce
TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta evine girdikleri Fatma Karakuş'un parasını ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail A. ile Emrah B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
TUTUKLANDILAR
Kahramanmaraş'ta evine girdikleri Fatma Karakuş'un parasını ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail A. ile Emrah B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:05 Kaynak: DHA
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