Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası - Son Dakika
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Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası

12.04.2022 12:59
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası

ANKARA'da yaşlı kadının 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servis aracından indirildiği markete Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce para cezası uygulandı.

ANKARA'da yaşlı kadının 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servis aracından indirildiği markete Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce para cezası uygulandı.

Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi. Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı. Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı. Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.


Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
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Kaynak: DHA

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